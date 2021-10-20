Около 15% месячной нормы осадков выпадет в Москве к утру четверга – синоптик

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин
К утру 21 октября в Москве выпадет до 8–9 миллиметров осадков, что составляет около 15% месячной нормы. Об этом сообщил ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец в своем Instagram.
"Внимание! Снег, мокрый снег, дождь, ветрено!" – написал синоптик.
По его словам, в среду вечером к Москве подошел теплый атмосферный фронт, из-за чего начался снег, который, усиливаясь, станет постепенно переходить в мокрый снег и дождь с кратковременным ухудшением видимости до 1–3 километров.
Основные осадки пройдут до утра 21 октября. Температура воздуха в ночное время повысится с нынешних плюс 2 до плюс 4–6 градусов, заключил метеоролог.
Ранее синоптики спрогнозировали "погодный калейдоскоп" в России. В центральных регионах температура воздуха будет больше 10 градусов тепла, а на юге – плюс 20. Зимние условия сохранятся только на побережье Северного Ледовитого океана. Такие погодные изменения будут сопровождаться перепадами атмосферного давления.
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