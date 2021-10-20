Синоптики спрогнозировали "погодный калейдоскоп" в России

Фото: Москва 24/Игорь Иванко

Погода на европейской территории России в ближайшие дни будет меняться с калейдоскопической скоростью. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на центр "Фобос".

Во вторник, 19 октября, в некоторых регионах Европейской России выпал первый снег. Если в столице он был несильный, то в более северных регионах погода напоминала ноябрьскую и даже зимнюю.

"Сегодня погода продолжит меняться. На западе страны осадки перейдут в дожди, но и снегопады сохранятся", – отметили специалисты.

Также синоптики спрогнозировали осадки в столице и на узкой полосе от Мурманской области до Черноземья. В Москве ожидается мокрый снег и ветер до 15 метров в секунду. А в Санкт-Петербурге его порывы достигнут 17 метров в секунду, однако в регион придет потепление до 10 градусов.

"Вслед за циклоном, вызвавшим похолодание, сразу же идет еще один атлантический вихрь. Но в его зоне распространяется очень теплый воздух, и уже в пятницу от арктического вторжения не останется и следа", – объяснили метеорологи.

В центральных регионах температура воздуха будет больше 10 градусов тепла, а на юге – плюс 20. Зимние условия сохранятся только на побережье Северного Ледовитого океана. Такие погодные изменения будут сопровождаться перепадами атмосферного давления.

Ранее МЧС выпустило экстренное предупреждение о том, что в Москве к вечеру среды пойдет мокрый снег. С 18:00 погода начнет стремительно ухудшаться. Температура установится в районе 2–4 градусов выше 0.