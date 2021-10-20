Синоптики спрогнозировали "погодный калейдоскоп" в России

Фото: Москва 24/Игорь Иванко
Погода на европейской территории России в ближайшие дни будет меняться с калейдоскопической скоростью. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на центр "Фобос".
Во вторник, 19 октября, в некоторых регионах Европейской России выпал первый снег. Если в столице он был несильный, то в более северных регионах погода напоминала ноябрьскую и даже зимнюю.
"Сегодня погода продолжит меняться. На западе страны осадки перейдут в дожди, но и снегопады сохранятся", – отметили специалисты.
Также синоптики спрогнозировали осадки в столице и на узкой полосе от Мурманской области до Черноземья. В Москве ожидается мокрый снег и ветер до 15 метров в секунду. А в Санкт-Петербурге его порывы достигнут 17 метров в секунду, однако в регион придет потепление до 10 градусов.
"Вслед за циклоном, вызвавшим похолодание, сразу же идет еще один атлантический вихрь. Но в его зоне распространяется очень теплый воздух, и уже в пятницу от арктического вторжения не останется и следа", – объяснили метеорологи.
В центральных регионах температура воздуха будет больше 10 градусов тепла, а на юге – плюс 20. Зимние условия сохранятся только на побережье Северного Ледовитого океана. Такие погодные изменения будут сопровождаться перепадами атмосферного давления.
Ранее МЧС выпустило экстренное предупреждение о том, что в Москве к вечеру среды пойдет мокрый снег. С 18:00 погода начнет стремительно ухудшаться. Температура установится в районе 2–4 градусов выше 0.
МЧС предупредило москвичей о снеге и ветре в среду вечером
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: