Синоптик спрогнозировала суровый ноябрь в ряде регионов России

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Ноябрь в России будет неоднородным по температуре, рассказала заведующая лабораторией Гидрометцентра Людмила Паршина.

Она отметила, что холоднее обычного в этом месяце будет на Камчатке, а также в Магаданской области и на юге Чукотки.

"По ночам там до минус 17 градусов, днем – минус 5–10 градусов. При похолоданиях возможны 30-градусные морозы. А в Якутии, на севере региона, вполне могут быть и 40-градусные морозы в ночные часы", – приводит ее слова "Российская газета".

Суровый ноябрь, по словам Паршиной, прогнозируется в Иркутской области, Забайкалье и на западе Амурской области. Синоптик отметила, что уже сейчас там установилась вполне зимняя погода. Температура воздуха ночью опускается до минус 25 градусов.

В центральной части России и на северо-западе страны ноябрьская температура ожидается в пределах климатической нормы, отметила метеоролог.

"В том числе в пределах нормы будет погода в ноябре и в Москве. Это значит, что преобладающая температура ночью будет уже отрицательной – минус 1–6 градусов. <...> При похолоданиях ночью температура в столичном регионе может понижаться до минус 15 градусов, а днем не превышать минус 5–10 градусов", – сказала она.

Теплее обычного ноябрь ожидается в Поволжье, Предуралье и на Урале. Синоптик уточнила, что прогноз является предварительным – более точный следует ждать в конце октября.

Ранее в центре погоды "Фобос" сообщили, что в центральных областях Европейской России наблюдались рекордные для октября заморозки. Они были зафиксированы в Вязьме, Туле, Орле, Валуйках и подмосковной Коломне.