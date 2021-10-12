Рекордные для октября морозы зафиксировали в Центральной России

Фото: портал мэра и правительства Москвы

В центральных областях Европейской России наблюдались рекордные для октября заморозки, сообщает центр погоды "Фобос".

В ночь на 9 октября рекордные для этого времени года морозы были зафиксированы в Вязьме, Туле, Орле и Валуйках.

Аналогичная ситуация сложилась и утром в понедельник, 11 октября. В Туле минимальная температура воздуха составила –4,4 градуса, что на 1,6 градуса ниже, чем было 11 октября 1965 года.

Также рекордные заморозки фиксировались в столичном регионе. В подмосковной Коломне 9 и 11 октября температура воздуха составила –4,1 и –4 градуса соответственно, обновив рекорды 2014 и 2009 годов.

Ранее начальник отдела метеорологии и климата ФГБУ "Центральное УГМС" Николай Терешонок рассказал, что зима в этом году в России будет морозной. Он объяснил, что в текущем году на территории страны задерживались антициклоны, нынешнее похолодание можно объяснить влиянием арктического антициклона.