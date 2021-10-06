Синоптик дал прогноз на предстоящую зиму в России

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Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал, что теплая зима прогнозируется в северных регионах России, в остальных температура воздуха будет держаться около нормы. Об этом сообщает РИА Новости.

"В большинстве регионов России температура зимой будет около нормы и выше, но это вероятностный прогноз. Мы его будем все время корректировать. Хаотический компонент в прогнозах такой же или даже превышает детерминированный компонент, поэтому только вероятностный прогноз", – сказал он.

При этом зарубежные синоптики прогнозируют более теплую зиму, чем Гидрометцентр РФ. Однако Вильфанд призвал не полагаться на такие прогнозы.

Ранее синоптики сообщали, что до конца рабочей недели в Центральной России продлится золотая осень. При этом ожидается малооблачная, солнечная и почти безветренная погода.

