Россиян предупредили о морозной зиме

Фото: Москва 24/Юлия Иванко
Зима в этом году в России будет морозной. Об этом заявил начальник отдела метеорологии и климата ФГБУ "Центральное УГМС" Николай Терешонок, сообщает URA.RU.
"Предполагать можно, что зима будет холодная у нас", – сообщил специалист.
Синоптик объяснил, что в текущем году на территории России задерживались антициклоны, и нынешнее похолодание можно объяснить влиянием арктического антициклона.
Он уточнил, что также есть вероятность преобладания антициклональной погоды и, возможно, сильных морозов.
"В Европе то же самое. Мое предположение, что это будет от Ла-Манша до Урала", – сказал Терешонок, добавив, что Сибирь окажется под воздействием Монгольского и Сибирского антициклонов, а в Якутии ожидается обычная для нее погода.
В свою очередь, директор климатической программы Всемирного фонда дикой природы Алексей Кокорин спрогнозировал потепление зим из-за глобального изменения климата, он не исключил переменчивой погоды.
Ранее метеоролог Александр Шувалов заявил, что этот сентябрь для Москвы станет самым холодным осенним месяцем в 21 веке. Москвичам синоптики обещают дождь, сильный ветер, дневную температуру, не превышающую +5–7°C, которая будет ощущаться как при 0°C.
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