Москвичей предупредили о дождях и похолодании на следующей неделе

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин
Более половины месячной нормы осадков может выпасть в столице на следующей неделе, а 20 сентября окажется самым дождливым и холодным днем недели, сообщает РИА Новости со ссылкой на ведущего специалиста центра погоды Фобос Михаила Леуса.
"В столичном регионе влияние связанных с циклоном Роланд атмосферных фронтов начнет ощущаться уже в воскресенье. Небо постепенно затянут плотные облака, и после полудня начнутся дожди, что ограничит дневной прогрев, и в воскресенье днем в Москве уже не выше +11. Понедельник станет самым дождливым и самым холодным днем недели", – сообщил Леус.
Он добавил, что порывистый ветер и отсутствие солнца вызовут ощущение, что на улице холоднее плюс 5–7 градусов, которые будут показывать термометры в этот день.
"Во вторник и в среду дожди немного ослабеют, а температура повысится на пару градусов. И только в четверг сквозь разрывы в облаках начнет проглядывать солнце, а дожди примут небольшой и локальных характер", – пояснил специалист.
Леус также отметил, что к концу недели уровень небесной влаги сентября в Москве, который сейчас составляет порядка 42% от месячной нормы, скорее всего, окажется повысится.
"Дождей будет больше на юге области, а меньше в северных районах. Пауза между дождями будет совсем небольшой, и уже в пятницу регион почувствует приближение очередного, на этот раз североатлантического, циклона", – заключил синоптик.
Ранее метеоролог, эколог, руководитель прогностического центра "МЕТЕО" Александр Шувалов заявил, что этот сентябрь для Москвы станет самым холодным осенним месяцем в 21 веке. Он отметил, что общее отклонение от нормы в сентябре будет составлять 2–3 градуса.
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