Москвичей предупредили о четырехдневном дожде

Фото: Москва 24/Антон Великжанин
В Москве с 19 до 22 сентября ожидаются дожди и ветреная погода. Об этом сообщается на сайте Росгидромета.
По данным метеослужбы, за 4 дня в столице может выпасть порядка 37 миллиметров осадков, что составляет 57% от месячной нормы. В Росгидромете рассчитывают, что вероятность такого погодного сценария – от 77% до 91%.
Гидрометцентр РФ в свою очередь объявил в Москве "желтый" уровень погодной опасности. С 21:00 18 сентября до 21:00 21 сентября в столице ожидается сильный дождь. Вместе с тем в эти же дни в городе ожидаются порывы ветра до 15-20 метров в секунду. Месячная норма осадков для сентября в Москве – 65 миллиметров.
Ранее сообщалось, что в субботу, 18 сентября, в столичном регионе ожидается переменная облачность, воздух прогреется до +13 градусов. Уточняется, что Москва и Подмосковье остаются под влиянием арктического антициклона.
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