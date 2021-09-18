В Гидрометцентре предупредили о заморозках на большей части России

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Минусовые температуры ночью прогнозируются почти на всей территории страны, за исключением Приморья, Хабаровского края и юга Европейской России. Об этом рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

Синоптик отметил, что –2...–4 градуса ожидается в Московской, Тверской, Ленинградской, Ивановской, Новгородской, Псковской, Владимирской, Ярославской и Калужской областях, а также в Республике Карелия.

"В Приволжском федеральном округе везде заморозки, даже в Волгоградской области заморозки. <...> На большей части России заморозки", – приводит слова метеоролога ТАСС.

По словам Вильфанда, наиболее заметные холодные аномалии прогнозируются на юге Западной Сибири и на Урале.

"Очень нестандартная погода в Забайкалье. Днем там тепло, около 20 градусов, а ночью <...> даже местами заморозки", – добавил он.

В Москву новая волна похолодания с дождями придет в воскресенье, 19 сентября. Об этом Вильфанд рассказал ранее. Он добавил, что дневная температура опустится до +5 градусов. По словам метеоролога, такая погода сохранится и в понедельник, 20 сентября, а после начнется небольшое потепление и прекратятся осадки.