Синоптик предупредил о резком похолодании в европейской части России

Фото: Москва 24/Антон Великжанин
На европейской части России до понедельника прогнозируется холодная погода, отклонение от климатической нормы составит 2–5 градусов. Об этом рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
"Вся европейская территория России по температуре будет ниже нормы до понедельника включительно. Исключением будет только самый-самый юг", – приводит слова синоптика ТАСС.
Наиболее заметным похолодание станет на Урале, а также Средней и Нижней Волге, добавил метеоролог.
"В Приволжском федеральном округе дневные температуры везде от 7 до 11 градусов. <...> На Урале дневные температуры тоже будут от 5 до 11 градусов", – рассказал Вильфанд.
Ранее метеоролог, руководитель прогностического центра "Метео" Александр Шувалов предупредил россиян о наступающих холодах, присущих второй половине зимы. Он отметил, что 18 и 19 сентября на Урале, в Тюменской и Омской областях температура воздуха днем составит +6...+9 градусов.
Ночные и утренние заморозки 16–18 сентября ожидаются в Московской области. Об этом ранее предупредили в МЧС. Местами столбики термометров опустятся до –2...0 градусов, также возможно понижение температуры до –4 градусов.
Москвичей предупредили о холодных ночах
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