Россиян предупредили об опасных ливнях в ряде регионов

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На территории Краснодарского края и нескольких регионах Северного Кавказа из-за обильных осадков и переувлажнения почвы прогнозируются разрушения горных пород и размыв рельефа местности. Об этом предупредили во Всероссийском научно-исследовательском институте по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций, передает РИА Новости.

"Органам исполнительной власти указанных субъектов совместно с заинтересованными органами РСЧС ученые рекомендуют организовать оповещение населения о высоких рисках возникновения чрезвычайных ситуаций", – говорится в сообщении.

Накануне ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец рассказал, что в Центральной России в течение недели будет усиливаться похолодание, к пятнице погода приобретет "октябрьский характер".

По словам метеоролога, кроме похолодания, россиян ждут по-осеннему затяжные дожди и сильный ветер. Такая погода придет в центральную часть страны и Черноземье, где местами за несколько дней выпадет до месячной нормы осадков.

Больше всего осадков прогнозируется в Брянской, Орловской, Смоленской, Воронежской, Тамбовской и Липецкой областях. Кроме того, в Подмосковье за три дня местами может выпасть до 3/4 от всего сентябрьского объема осадков.