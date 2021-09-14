Синоптик спрогнозировал погоду с "октябрьским характером" в Центральной России

Фото: Москва 24/Лидия Широнина
Ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец рассказал, что похолодание в Центральной России будет усиливаться в течение недели, к пятнице погода приобретет "октябрьский характер".
"Каждый день адвекция холода будет только усиливаться, столбики термометров опустятся к пятнице в ночные часы до 0 – плюс 5 градусов, а днем будут колебаться от плюс 8 до 13 градусов, что соответствует среднесуточной температуре воздуха начала октября, когда она становится ниже плюс 8 градусов, по нормативам необходимо включать отопление", – написал синоптик в Instagram.
Он уточнил, что в выходные в Центральной России немного потеплеет. Однако в начале следующей недели погода опять испортится. По его словам, кроме похолодания, россиян ждут по-осеннему затяжные дожди и сильный ветер. Такая погода придет в центральную часть страны и Черноземье, где местами за несколько дней выпадет до месячной нормы осадков.
Больше всего осадков прогнозируется в Брянской, Орловской, Смоленской, Воронежской, Тамбовской и Липецкой областях. Кроме того, в Подмосковье за три дня местами может выпасть до 3/4 от всего сентябрьского объема осадков.
Ранее синоптик предупредил о заморозках в столичном регионе. По словам Романа Вильфанда,температура понизится из-за того, что город окажется в тылу циклона, который предопределяет перемещение воздушных масс с севера.
В Москве резко похолодало
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