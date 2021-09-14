Столичным рестораторам рекомендовали закрыть летние веранды из-за ветра

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

В столице ожидается ветер с порывами до 18 метров в секунду. В связи с прогнозируемой непогодой владельцам кафе и ресторанов рекомендовали закрыть летние веранды.

"В связи с прогнозируемым ухудшением погодных условий в столичном регионе, а также по предупреждению МЧС о том, что в Москве 14 сентября ожидается дождь, местами сильный, и усиление порывистого ветра до 18 метров в секунду, просим все предприятия общественного питания, имеющие летние веранды, своевременно принять меры по прекращению их эксплуатации", – отметили в пресс-службе столичного департамента торговли и услуг.

Также рестораторам посоветовали укрепить все конструкции и закрыть зонты.

В свою очередь, Дептранс порекомендовал автомобилистам не парковаться под деревьями и шаткими конструкциями.

Как рассказал научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд, циклон, пришедший в столичный регион, спровоцирует понижение температуры. По его словам, до конца недели в отдельных районах ночью возможны заморозки. Температура понизится из-за того, что город окажется в тылу циклона, который предопределяет перемещение воздушных масс с севера.

Ранее Гидрометцентр продлил действие желтого уровня погодной опасности в столичном регионе из-за сильного ветра. Предупреждение будет действовать до 12:00 среды, 15 сентября.

Также в столичном регионе было объявлено предупреждение о тумане. Утверждалось, что видимость сократится до 200–700 метров. В связи с этим автомобилистов просили быть более внимательными на дорогах.

