Выборы в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации и Московскую Городскую Думу
Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24

Форма поиска по сайту

Часто ищут

Общество

15:42

Сильный ветер задержится в столице до утра среды

общество погода

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Желтый уровень погодной опасности продлили в столичном регионе из-за сильного ветра, сообщает Гидрометцентр России.

Предупреждения будет действовать до 12:00 среды, 15 сентября. Порывы ветра в Москве и Подмосковье будут достигать 17 метров в секунду.

Ранее говорилось, что погода будет опасной до 21:00 вторника. Также в столичном регионе было объявлено предупреждение о тумане.

Утверждалось, что видимость сократится до 200–700 метров. В связи с этим автомобилистов просили быть более внимательными на дорогах.

Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд утверждал, что понедельник в Москве станет последним днем неклассического бабьего лета. В этот день в атмосфере случится перестройка. Она станет причиной заметных перемен в погоде, заявлял специалист.

До этого ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец сообщал москвичам о вторжении холода на наступившей неделе. Оно будет сопровождаться усилением ветра в порывах до 12–17 метров в секунду.

В Москву идет резкое похолодание

Читайте также

Выборы в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации и Московскую Городскую Думу

© 2012 – 2021

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций    Выборы в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации и Московскую Городскую Думу

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Яндекс.Метрика

Следите за новостями:

Больше не показывать