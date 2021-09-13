Сильный ветер задержится в столице до утра среды

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Желтый уровень погодной опасности продлили в столичном регионе из-за сильного ветра, сообщает Гидрометцентр России.

Предупреждения будет действовать до 12:00 среды, 15 сентября. Порывы ветра в Москве и Подмосковье будут достигать 17 метров в секунду.

Ранее говорилось, что погода будет опасной до 21:00 вторника. Также в столичном регионе было объявлено предупреждение о тумане.

Утверждалось, что видимость сократится до 200–700 метров. В связи с этим автомобилистов просили быть более внимательными на дорогах.

Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд утверждал, что понедельник в Москве станет последним днем неклассического бабьего лета. В этот день в атмосфере случится перестройка. Она станет причиной заметных перемен в погоде, заявлял специалист.

До этого ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец сообщал москвичам о вторжении холода на наступившей неделе. Оно будет сопровождаться усилением ветра в порывах до 12–17 метров в секунду.