В Гидрометцентре рассказали о последнем дне неклассического бабьего лета в Москве

Фото: Москва 24/Лидия Широнина
Последний день неклассического бабьего лета ожидается в Москве в понедельник, 13 сентября. Об этом рассказал научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд в интервью РИА Новости.
Специалист заявил, что в понедельник погода будет соответствовать июльским значениям температуры.
"В понедельник воздух будет теплым. В понедельник еще будет настоящее бабье лето", – подчеркнул Вильфанд.
Метеоролог спрогнозировал, что днем в столице воздух прогреется до 22–24 градусов тепла. В городе будет солнечно, при этом пройдет небольшой дождь.
"Ночь тоже будет теплая – 11–13 градусов", – отметил Вильфанд.
Кроме прочего, в понедельник в атмосфере случится перестройка. Она станет причиной заметных перемен в погоде, заявил эксперт.
"Период неклассического бабьего лета закончится в понедельник", – резюмировал Вильфанд.
Ранее ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец предупреждал москвичей о вторжении холода на наступившей неделе. Оно будет сопровождаться усилением ветра в порывах до 12–17 метров в секунду, сообщал метеоролог.
В Москву идет резкое похолодание
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