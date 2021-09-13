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Общество

05:51

В Гидрометцентре рассказали о последнем дне неклассического бабьего лета в Москве

общество погода

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Последний день неклассического бабьего лета ожидается в Москве в понедельник, 13 сентября. Об этом рассказал научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд в интервью РИА Новости.

Специалист заявил, что в понедельник погода будет соответствовать июльским значениям температуры.

"В понедельник воздух будет теплым. В понедельник еще будет настоящее бабье лето", – подчеркнул Вильфанд.

Метеоролог спрогнозировал, что днем в столице воздух прогреется до 22–24 градусов тепла. В городе будет солнечно, при этом пройдет небольшой дождь.

"Ночь тоже будет теплая – 11–13 градусов", – отметил Вильфанд.

Кроме прочего, в понедельник в атмосфере случится перестройка. Она станет причиной заметных перемен в погоде, заявил эксперт.

"Период неклассического бабьего лета закончится в понедельник", – резюмировал Вильфанд.

Ранее ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец предупреждал москвичей о вторжении холода на наступившей неделе. Оно будет сопровождаться усилением ветра в порывах до 12–17 метров в секунду, сообщал метеоролог.

В Москву идет резкое похолодание

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