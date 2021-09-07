Экологи рассказали, как резкое похолодание повлияло на качество воздуха в Москве

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Наступившее похолодание в Москве существенно улучшило качество воздуха в городе. Холодные потоки из северных широт обеспечили хорошие условия для рассеивания загрязняющих веществ в атмосфере. Об этом сообщается в телеграм-канале комплекса городского хозяйства столицы.

"По данным автоматических станций контроля загрязнения атмосферы, в понедельник, 6 сентября, фиксируемые концентрации основных загрязняющих веществ (оксид углерода, оксиды азота, диоксид серы) в 1,5–1,9 раза ниже аналогичных уровней начала прошлой недели", – говорится в сообщении.

Прошедшие дожди также снизили содержание взвешенных частиц в городском воздухе. Их концентрации оказались почти в 4 раза ниже, чем на прошлой неделе.

"Сегодня в течение дня в Москве сохранятся метеоусловия, способствующие рассеиванию выбросов в атмосфере. Серьезных колебаний уровня загрязнения атмосферного воздуха не ожидается", – уточнили в комплексе.

Ранее в Гидрометцентре рассказали, что холодное начало сентября в Москве не свидетельствует о каких-то погодных аномалиях и объясняется обычной переменчивостью погоды.

Там отметили, что температуры, обусловленные воздухом из полярных регионов, в первую неделю сентября на самом деле сильно отличались от нормы – было холоднее на пять градусов. При этом прогнозируется, что с 8 сентября погода в Москве и области, а также в соседних регионах существенно улучшится.

