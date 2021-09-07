Экологи рассказали, как резкое похолодание повлияло на качество воздуха в Москве

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин
Наступившее похолодание в Москве существенно улучшило качество воздуха в городе. Холодные потоки из северных широт обеспечили хорошие условия для рассеивания загрязняющих веществ в атмосфере. Об этом сообщается в телеграм-канале комплекса городского хозяйства столицы.
"По данным автоматических станций контроля загрязнения атмосферы, в понедельник, 6 сентября, фиксируемые концентрации основных загрязняющих веществ (оксид углерода, оксиды азота, диоксид серы) в 1,5–1,9 раза ниже аналогичных уровней начала прошлой недели", – говорится в сообщении.
Прошедшие дожди также снизили содержание взвешенных частиц в городском воздухе. Их концентрации оказались почти в 4 раза ниже, чем на прошлой неделе.
"Сегодня в течение дня в Москве сохранятся метеоусловия, способствующие рассеиванию выбросов в атмосфере. Серьезных колебаний уровня загрязнения атмосферного воздуха не ожидается", – уточнили в комплексе.
Ранее в Гидрометцентре рассказали, что холодное начало сентября в Москве не свидетельствует о каких-то погодных аномалиях и объясняется обычной переменчивостью погоды.
Там отметили, что температуры, обусловленные воздухом из полярных регионов, в первую неделю сентября на самом деле сильно отличались от нормы – было холоднее на пять градусов. При этом прогнозируется, что с 8 сентября погода в Москве и области, а также в соседних регионах существенно улучшится.
Синоптик заявил, что Москва прошла пик похолодания
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций Выборы в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации и Московскую Городскую Думу
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: