В Росгидромете заявили об отсутствии условий для включения отопления в Москве

Фото: Москва 24/Роман Балаев

Условий для включения отопления в домах москвичей в ближайшие две недели не прогнозируется, сообщает ТАСС со ссылкой на начальника ситуационного центра Росгидромета Юрия Варакина.

Он подчеркнул, что уже второй день в столичном регионе сохраняется холодная погода, среднесуточная температура превышает норму на 5 градусов. Варакин добавил, что прохладно будет и во вторник, однако для включения отопления низкая температура должна держаться не менее пяти суток подряд. Начиная же со среды температура будет уже повышаться.

"Если говорить о второй половине недели – четверге, пятнице и субботе, – температура будет выше нормы", – сказал Варакин.

Синоптик добавил, что кратковременные заморозки наблюдаются не только в Москве и Московском регионе, но и в большинстве субъектов РФ, в том числе в Тверской, Ярославской, Владимирской областях, а также в Приморском крае и Волгоградской области. Там температура воздуха опускается до нуля градусов.

"Циклон уходит, и воздух будет прогреваться, потому что на смену ему с запада через Белоруссию будет распространяться область высокого давления. У нас в Москве и Подмосковье не будет длительного периода, когда похолодание длится до 5 дней. Это 2–3 дня, которые уже, считайте, прошли, еще сутки пройдут, и к 8 числу погода пойдет на обратный ход, начнется повышение температуры", – заключил Варакин.

Ранее ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец спрогнозировал, что 6 сентября в Москве станет самым холодным днем этой недели. По его словам, в понедельник воздух прогреется не выше +8...+10 градусов. При этом потепление в столице начнется со среды.

По словам председателя Союза жилищных организаций Москвы Константина Крохина, отопление в столичных домах включают при определенных погодных условиях. Существует норматив, согласно которому если в течение 5 дней среднесуточная температура ниже 8 градусов, то дается поручение включить отопление.

В среднем в Москве тепло в дома начинают подавать в конце сентября. В последние годы первый месяц осени был достаточно теплым, поэтому в досрочном включении не было смысла, отметил специалист.

Крохин добавил, что сначала отопление будет подано в социальные объекты города. Затем оно поступит в квартиры. Также в столице есть отдельно взятые дома, в которых отопление могут включить на усмотрение жильцов.

Заместитель мэра в правительстве Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков заявил, что все жилые дома и значимые социальные объекты подготовлены к отопительному сезону. По его словам, подготовка стартовала в мае. За это время специалисты провели гидравлические и температурные испытания на тепловых сетях, а также проверили и подготовили ТЭЦ, котельные, тепловые пункты и прочие инженерные сооружения.

