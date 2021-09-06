Синоптик рассказала, когда в Москву вернется тепло

Фото: Москва 24/Юлия Иванко
Главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова рассказала Москве 24, когда в столицу придет бабье лето и надолго ли задержится тепло.
Ранее ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец заявил, что бабье лето придет в город лишь во второй половине сентября по окончании периода похолодания.
"К нам вернется погода более теплая, соответствующая сентябрю. Повышение температуры начнется с середины этой недели. А вот период уже такой теплой погоды, когда температура дойдет до значений, превышающих климатическую норму, можно ожидать в ближайшие выходные дни, 11 и 12 сентября", – сказала Позднякова.
Вернется ли теплая погода после, предсказать трудно, добавила эксперт. "Но я отношусь к категории климатологов, которые считают, что бабье лето может наблюдаться только до времени осеннего равноденствия (22 сентября. – Прим. ред.)", – подытожила Позднякова.
Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал, что потепление вернется в Москву в середине этой недели. Он уточнил, что 7 сентября температура воздуха днем составит 10–15 градусов выше нуля, а уже 8 сентября столбики термометров в городе покажут до 16 градусов.
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