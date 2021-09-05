Синоптик рассказал, когда в Москву придет бабье лето

Фото: Агентство "Москва"/Софья Сандурская
Бабье лето придет в Москву лишь во второй половине сентября по окончании периода похолодания, рассказал ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец. Об этом сообщает РИА Новости.
"Бабье лето придет только во второй половине сентября. Ждем вторую часть сентября, до этого никаких бабьих лет", – заявил он.
Тишковец рассказал, что в воскресенье в Москве будет наблюдаться дождливая октябрьская погода с ветром и температурой на 5 градусов ниже климатической нормы. В столице она составит от 9 до 11 градусов тепла, в Подмосковье – от 7 до 12 градусов.
Ранее научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд, в свою очередь, сообщил, что потепление вернется в Москву в середине следующей недели, его можно будет считать бабьим летом. По словам метеоролога, во вторник, 7 сентября, температура воздуха днем составит 10–15 градусов выше нуля, а уже в среду воздух в столице прогреется до 16 градусов.
Москвичам рассказали, когда в столицу придет бабье лето
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