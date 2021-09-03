Москвичам рассказали, когда проливные дожди сменятся бабьим летом

Москвичам рассказали, надолго ли в город вернулись дожди

Штатный метеоролог телеканала Москва 24 Никита Поповнин призвал москвичей не ждать потепления. По его словам, в ближайшую неделю бабье лето в столице не наступит, однако он не исключил, что позже погода все же может улучшиться.

"Не будет (бабьего лета. – Прим. ред.) в ближайшую неделю. Может быть, будет потом, но не сейчас", – сказал он.

Согласно предварительным прогнозам, на предстоящей неделе температура воздуха днем в столице составит +12...+15 градусов. В городе будет пасмурно, ожидаются дожди.

При этом ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец заявил, что классическое бабье лето придет в столицу во второй половине сентября.

В пятницу бригады ГУП "Мосводосток" приступили к дежурству на улицах столицы из-за непогоды. Всего на дороги вышли 300 бригад и около 290 единиц спецтехники. Жителям рекомендовали сообщать об обнаружении скоплений воды в управы районов или префектуры округов.

Ранее синоптик предупредил москвичей о "барическом дне" в выходные. По его словам, атмосферное давление упадет до 733 миллиметров ртутного столба, что на 12 единиц ниже нормы.

Метеоролог сравнил этот показатель с подъемом на высоту 100–150 метров и предупредил, что метеозависимые люди в таких условиях могут чувствовать дискомфорт. В ночь на субботу, по его прогнозам, давление вновь начнет расти.

