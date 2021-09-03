Бригады Мосводостока приступили к дежурству на улицах города из-за непогоды

Фото: Агентство "Москва"/"Мобильный репортер"
Бригады ГУП "Мосводосток" приступили к дежурству на улицах столицы из-за непогоды. Об этом сообщает телеграм-канал "Городское хозяйство Москвы".
Всего на дороги вышли 300 бригад и около 290 единиц техники.
Жителям порекомендовали сообщать об обнаружении временных скоплений воды в управу района или префектуру округа.
Также можно обратиться в ОАТИ по телефону 8 (499) 264-96-81, Единый диспетчерский центр по номеру 8 (495) 539-53-53, в ГУП "Мосводосток" по телефону 8 (495) 657-87-03, ГБУ "Гормост" по номеру 8 (495) 632-58-46 или на портал "Наш город".
Отмечается, что службы города оперативно отвечают на все поступающие заявки.
Ранее в МЧС предупреждали москвичей о непогоде. Согласно прогнозам, в столицу пришли ливни и сильный ветер.
Москву накрыл сильный ливень
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