Бригады Мосводостока приступили к дежурству на улицах города из-за непогоды

Фото: Агентство "Москва"/"Мобильный репортер"

Бригады ГУП "Мосводосток" приступили к дежурству на улицах столицы из-за непогоды. Об этом сообщает телеграм-канал "Городское хозяйство Москвы".

Всего на дороги вышли 300 бригад и около 290 единиц техники.

Жителям порекомендовали сообщать об обнаружении временных скоплений воды в управу района или префектуру округа.

Также можно обратиться в ОАТИ по телефону 8 (499) 264-96-81, Единый диспетчерский центр по номеру 8 (495) 539-53-53, в ГУП "Мосводосток" по телефону 8 (495) 657-87-03, ГБУ "Гормост" по номеру 8 (495) 632-58-46 или на портал "Наш город".

Отмечается, что службы города оперативно отвечают на все поступающие заявки.

Ранее в МЧС предупреждали москвичей о непогоде. Согласно прогнозам, в столицу пришли ливни и сильный ветер.

