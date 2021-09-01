Синоптик предупредил о стремительном похолодании в Москве к выходным

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин
К выходным температура воздуха днем в Москве опустится до +7...+12 градусов, а ночью не поднимется выше +2 градусов. Об этом сообщил ведущий сотрудник Центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.
"Осень уже стучит в дверь – через столичный регион проходит линия холодного атмосферного фронта, сопровождаемого локальными ливнями, грозами и усилением ветра, который к вечеру развернется на северные румбы, открывая путь свежему полярному воздуху, из-за чего показания термометров станут стремительно понижаться. В четверг и пятницу днем уже не выше 11–16 градусов, а в выходные ночами посвежеет до +2...+7, днем до +7...+12", – сказал ТАСС Тишковец.
На следующей неделе уже могут наступить первые заморозки в регионах России, где под утро столбики термометров буду опускаться до 0...+5 градусов, сообщил синоптик.
"Зона первых очаговых заморозков может зацепить отдельные районы Карелии и Республики Коми, Мурманской, Архангельской, Ленинградской, Вологодской, Новгородской, Тверской, Костромской областей. Такой температурный фон на 5 градусов ниже положенной нормы и соответствует климату начала октября", – сказал Тишковец.
До этого синоптики портала "Метеоновости" сообщили о сильном дожде в Москве, который не прекратится до 20:00.
Ранее о непогоде москвичей предупреждали в МЧС. Сообщалось, что за сутки в столичном регионе может выпасть около 15 процентов месячной нормы осадков.
В МЧС предупредили москвичей о дожде с грозой и порывистым ветром
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