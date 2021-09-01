До 15% месячной нормы осадков может выпасть в Москве

Фото: Москва 24/Антон Великжанин
В МЧС предупредили жителей Москвы о дожде с грозой и сильном ветре.
"По прогнозам синоптиков Росгидромета, в ближайшие 1–2 часа 1 сентября с сохранением в течение дня в Москве, начиная с юго-западных районов, ожидаются сильный дождь, гроза, днем усиление ветра с порывами до 16 метров в секунду", – рассказали в главном управлении ведомства по столице.
По прогнозам метеорологов, в столичном регионе за сутки может выпасть около 15% месячной нормы осадков.
В связи с непогодой автовладельцев попросили снизить скорость движения и соблюдать дистанцию с другими машинами. Кроме того, следует избегать резких маневров.
Пешеходам также напомнили о возможной опасности. Им рекомендуется не проходить под деревьями и шаткими конструкциями, а также не укрываться под ними от непогоды.
Согласно прогнозам синоптиков, 1 сентября воздух в Москве прогреется до 19–21 градуса, а в Подмосковье – до 18–23 градусов. В столице будет облачно со средним атмосферным давлением в 736 миллиметров ртутного столба.
Москвичам рассказали, что в среду может выпасть более трети месячной нормы осадков
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