Москвичам рассказали о погоде в первый день осени

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

В среду, 1 сентября, в столичном регионе ожидается облачная погода, местами пройдет сильный дождь, возможна гроза. Об этом сообщает портал "Метеоновости".

По прогнозам синоптиков, в Москве воздух прогреется до 19–21 градуса, в Подмосковье – до 18–23 градусов.

"Ветер юго-западный с переходом на северо-западный – 5–10 метров в секунду, при грозе – с порывами 12–15 метров в секунду. Атмосферное давление в середине дня составит 736 миллиметров ртутного столба", – говорится в сообщении.

1 сентября Москву атакует циклон "Ове". Об этом ранее рассказал ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец. Он предупредил, что атмосферный вихрь проследует на северо-восток. Вследствие этого погода существенно ухудшится на Верхневолжье и Вологодчине.