Синоптик рассказал, когда начнется первый листопад в Москве

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

После 3 сентября в Москве вместе с резким похолоданием начнется первый листопад, сообщил ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.

"В Центральной России и в Москве в частности поворотным моментом сезона для растений станет переход среднесуточной температуры воздуха через +10 градусов в сторону понижения. Произойдет это уже 3 сентября, когда ночью резко похолодает до +2...+7, а днем будет не выше +7...+12", – сказал РИА Новости Тишковец.

Он отметил, что для фабрики фотосинтеза это является критической температурой – происходит ее замедление и прекращение работы. Тогда деревья станут желтеть, может, даже появится первый багрянец. Такой процесс говорит о наступающей золотой осени.

Кроме того, Тишковец сообщил об усилении холодного северного ветра на текущей неделе, что тоже спровоцирует начало листопада.

"Самая ветреная погода в этот период прогнозируется в пятницу и субботу, когда скорость в порывах может достигать 12–17 метров в секунду, а на северо-западе России – до 17–22 метров в секунду. В такой обстановке октябрьского холода и сильного ветра начнется и первый листопад", – отметил синоптик.

Ранее Тишковец предупредил об осадках и грозе в Москве в День знаний. По словам синоптика, атмосферный вихрь проследует на северо-восток. Вследствие этого погода существенно ухудшится на Верхневолжье и Вологодчине.

В Москве, как заявил специалист, в ночь с 31 августа на 1 сентября скажется влияние теплого сектора циклона. Ожидается мелкий дождь с усилением к утру. Кроме того, ветер ускорится до 12–17 метров в секунду.

