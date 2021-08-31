Синоптик рассказал, когда начнется первый листопад в Москве

Фото: Москва 24/Лидия Широнина
После 3 сентября в Москве вместе с резким похолоданием начнется первый листопад, сообщил ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.
"В Центральной России и в Москве в частности поворотным моментом сезона для растений станет переход среднесуточной температуры воздуха через +10 градусов в сторону понижения. Произойдет это уже 3 сентября, когда ночью резко похолодает до +2...+7, а днем будет не выше +7...+12", – сказал РИА Новости Тишковец.
Он отметил, что для фабрики фотосинтеза это является критической температурой – происходит ее замедление и прекращение работы. Тогда деревья станут желтеть, может, даже появится первый багрянец. Такой процесс говорит о наступающей золотой осени.
Кроме того, Тишковец сообщил об усилении холодного северного ветра на текущей неделе, что тоже спровоцирует начало листопада.
"Самая ветреная погода в этот период прогнозируется в пятницу и субботу, когда скорость в порывах может достигать 12–17 метров в секунду, а на северо-западе России – до 17–22 метров в секунду. В такой обстановке октябрьского холода и сильного ветра начнется и первый листопад", – отметил синоптик.
Ранее Тишковец предупредил об осадках и грозе в Москве в День знаний. По словам синоптика, атмосферный вихрь проследует на северо-восток. Вследствие этого погода существенно ухудшится на Верхневолжье и Вологодчине.
В Москве, как заявил специалист, в ночь с 31 августа на 1 сентября скажется влияние теплого сектора циклона. Ожидается мелкий дождь с усилением к утру. Кроме того, ветер ускорится до 12–17 метров в секунду.
"Атмосфера": москвичам рассказали о погоде во вторник
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций Выборы в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации и Московскую Городскую Думу
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: