Жители России увидели редкое "красное" лето в этом году

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Температура выше нормы наблюдалась в течение лета на всей территории России, заявил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

"Вся страна окрашена таким красноватым цветом <...>. Это значит, что на всей территории страны лето было теплым, я бы сказал жарким. Это довольно редко случается, чтобы на всей территории страны было теплее нормы", – сказал РИА Новости синоптик.

Ранее сообщалось, что уходящее лето в столице стало вторым по теплу за всю историю метеонаблюдений. Синоптики рассказали, что до этого только четыре раза за всю историю инструментальных метеорологических наблюдений была зафиксирована аномалия сезонной температуры воздуха более трех градусов. Речь идет о 1938, 1972, 2010 и 2011-м годах.

По оценке ведущего специалиста центра погоды "Фобос" Евгения Тишковца, этим летом в Москве было на 2,5 градуса теплее многолетней климатической нормы.