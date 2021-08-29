Лето в Москве было на редкость хорошим – синоптик

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Нынешнее лето в Москве было на 2,5 градуса теплее многолетней климатической нормы. Об этом РИА Новости рассказал ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.

"Столичное лето было в среднем на 2,5 градуса теплее многолетней климатической нормы, с небольшим дефицитом осадков, не превышающем 10%, отсюда и неплохой урожай, и жаркие летние дни, и полноценный купальный сезон. То есть, лето в Москве было на редкость хорошим, персиковым, как мы и прогнозировали весной", – сообщил синоптик.

По его словам, июнь в столице был на 3,2 градуса теплее нормы. Осадков же выпало всего 63 миллиметра.

В июле температурное отклонение составило 2,5 градуса. При этом было еще суше – в столице выпало всего 43 миллиметра осадков.

А вот август, по словам специалиста, наоборот, оказался очень влажным. В Москве выпало 105 миллиметров осадков.

"Что с ожидаемыми до конца месяца осадками почти в полтора раза больше всего августовского объема небесной воды", - добавил Тишковец.

Ранее сообщалось, что в Центральном федеральном округе 1 сентября ожидается резкое похолодание. Такой прогноз озвучил начальник ситуационного центра Росгидромета Юрий Варакин.