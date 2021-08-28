В День знаний в Москве ожидаются кратковременные дожди

Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Первый день осени будет по-летнему теплым, сообщает центр погоды "Фобос". В День знаний москвичей ожидают кратковременные дожди. Столбик термометра может подняться до 25 градусов тепла.
Синоптики отмечают, что 1 сентября часто ассоциируется с холодной и сырой погодой. Однако с 2017 года этот день в Москве отличается теплой погодой от +22 до +25 градусов.
"По нашим прогнозам, 1 сентября нынешнего года продолжит теплые традиции, и большую часть этого дня столица проведет в теплом секторе циклона, а дневной максимум достигнет 23–25 градусов тепла. При этом не забывайте зонты – местами пройдут кратковременные дожди", – говорится в сообщении.
По данным метеорологов, последний раз дождь в День знаний шел еще в 2013 году.
В "Фобосе" также отметили, что уже поздним вечером 1 сентября столицу пересечет холодный атмосферный фронт. Днем 2 сентября температура воздуха составит 16–18 градусов. В целом, первая неделя сентября ожидается холоднее климатической нормы.
Ранее сообщалось, что теплой погодой москвичей порадуют последние выходные лета. По прогнозам синоптиков, воздух 28 августа может прогреться до 25 градусов.
Последние выходные лета порадуют москвичей теплой погодой
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