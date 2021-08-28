В День знаний в Москве ожидаются кратковременные дожди

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Первый день осени будет по-летнему теплым, сообщает центр погоды "Фобос". В День знаний москвичей ожидают кратковременные дожди. Столбик термометра может подняться до 25 градусов тепла.

Синоптики отмечают, что 1 сентября часто ассоциируется с холодной и сырой погодой. Однако с 2017 года этот день в Москве отличается теплой погодой от +22 до +25 градусов.

"По нашим прогнозам, 1 сентября нынешнего года продолжит теплые традиции, и большую часть этого дня столица проведет в теплом секторе циклона, а дневной максимум достигнет 23–25 градусов тепла. При этом не забывайте зонты – местами пройдут кратковременные дожди", – говорится в сообщении.

По данным метеорологов, последний раз дождь в День знаний шел еще в 2013 году.

В "Фобосе" также отметили, что уже поздним вечером 1 сентября столицу пересечет холодный атмосферный фронт. Днем 2 сентября температура воздуха составит 16–18 градусов. В целом, первая неделя сентября ожидается холоднее климатической нормы.

Ранее сообщалось, что теплой погодой москвичей порадуют последние выходные лета. По прогнозам синоптиков, воздух 28 августа может прогреться до 25 градусов.