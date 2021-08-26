Вильфанд рассказал москвичам о периодах "бабьего лета" в столице

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

В сентябре в Москве ожидается бабье лето, но до этого в городе будет холодно и ветрено. Об этом сообщает "Вечерняя Москва", приводя слова научного сотрудника Гидрометцентра РФ Романа Вильфанда.

"По предварительным расчетам, в Москве будут периоды бабьего лета. Но по определению, бабье лето – это периоды теплой, сухой погоды по отношению к норме, после затяжного ненастья. Поэтому всем любителям бабьего лета нужно помнить, что предварительно будет ненастье, придется померзнуть от холодной, ветреной погоды", – сказал Вильфанд.

Синоптик также отметил, что бабье лето прогнозируется за три-четыре дня до наступления этого периода.

Также в Гидрометцентре уже сообщили о закрытии купального сезона в Московском регионе, поскольку температура воды в Москве-реке опустилась до +20 градусов, повышения не предвидится.

Ранее главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова рассказала, какая погода будет в столице в День знаний. Она не исключила, что в ночь на 1 сентября пройдет небольшой кратковременный дождь. В утренние часы осадков не прогнозируется, однако температура воздуха днем не будет высокой и составит около +20 градусов тепла.