В Гидрометцентре сообщили об окончании купального сезона в Москве

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Купальный сезон в Московском регионе можно считать закрытым, поскольку температура воды в Москве-реке опустилась до +20 градусов, повышения не предвидится. Об этом рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"Что такое купальный сезон, четкого определения нет. Но я его ассоциирую с рекомендацией врачей, которые говорят, что дети чувствуют себя комфортно в воде, когда температура 22 градуса и выше, поэтому можно говорить, что купальный сезон закончился", – приводит слова метеоролога ТАСС.

Он также отметил, что возможный всплеск тепла в конце рабочей недели не сможет реанимировать купальный сезон, поскольку вода будет охлаждаться из-за низких ночных температур.

В понедельник, 23 августа, в Москве ожидается около +19...+21 градуса тепла, затем температура воздуха понизится до +17...+21 градуса. В пятницу и субботу существует вероятность потепления до 25 градусов. Об этом Вильфанд рассказал ранее.

