Роспотребнадзор закрыл для купания два пляжа в Серебряном Бору

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Роспотребнадзор ввел временный запрет на купание в зонах отдыха "Серебряный Бор – 2" и "Серебряный Бор – 3" на северо-западе Москвы в связи с ненадлежащим качеством воды. Об этом сообщается на сайте управления ведомства по столице.

"В связи с несоответствием качества воды санитарно-эпидемиологическим требованиям по микробиологическим показателям с 16.07.2021 временно до получения удовлетворительных результатов запрещено купание в зонах отдыха "Серебряный Бор – 2" и "Серебряный Бор – 3" (СЗАО), установлены знаки о запрете купания", – говорится в сообщении.

По данным на 5 августа, доступными для купания в Москве остаются семь водоемов: Большой городской пруд (ЗелАО), озеро Черное (ЗелАО), Школьное озеро (ЗелАО), озеро Белое (ВАО), Путяевский пруд (ВАО), находящийся на надзоре Федерального медико-биологического агентства Большой Садовый пруд (САО) и озеро Мещерское (ЗАО).

В Роспотребнадзоре уточнили, что в течение летнего сезона эксперты отслеживают состояние городских зон отдыха и оперативно принимают меры для устранения выявленных нарушений, в том числе издают предписания об очистке водоема, замене песка и проведении санитарных обработок.

Всего в течение этого лета специалисты совершили отбор 833 проб воды для проведения лабораторных исследований в Центре гигиены и эпидемиологии.

"Выполнено 4 654 исследования на вирусологические, санитарно-химические, бактериологические, паразитологические показатели. При вирусологическом исследовании 173 проб воды РНК-коронавирусной инфекции COVID-19 не обнаружена ни в одном водоеме", – пояснили в ведомстве.

Купальный сезон в столице в этом году открыли 20 июня, когда вода в Москве-реке прогрелась до 20 градусов.

В летнее время столичные спасатели усиливают патрулирование водных объектов. В общей сложности в городе функционируют 24 поисково-спасательные станции, на которых работают свыше 330 спасателей на воде. Для патрулирования используются быстроходные спасательные катера.