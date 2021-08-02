Аналитики выяснили, где отдыхали москвичи в условиях аномальной жары

Фото: Агентство "Москва"/"Мобильный репортер"

Аналитики оператора Tele2 составили рейтинг самых популярных мест для отдыха москвичей и жителей Подмосковья в июне – июле 2021 года. В столице лидером стал аквакомплекс "Лужники", тогда как в Подмосковье абоненты предпочли пережидать жару на юге региона – в Ступинском районе.

Во время аномальной жары в Москве в июне жители, не успевшие выехать на российские курорты, проводили время на городских пляжах столицы и области. Анализ больших данных, проведенный Tele2, подтвердил всплеск интереса москвичей к пляжному отдыху: потребление мобильного интернета в этих местах за два летних месяца выросло на 40% год к году и достигло 91 терабайта трафика.

В жару центром притяжения жителей города стали популярные бассейны: data-активность клиентов здесь превысила показатели аналогичной недели июля в 2,5 раза. Среди столичных локаций первым в списке оказался аквакомплекс "Лужники" – отдыхающие крупнейшей спортивной площадки Москвы скачали 9,2 терабайта. Почти в 2,5 раза от лидера отстает набирающий популярность бассейн "Чайка" – посетители комплекса под открытым небом в центре столицы использовали 3,6 терабайта трафика. Замыкает тройку развлекательная зона в Сокольниках – любители активного отдыха скачали на территории "The Баssейн" 1 терабайт трафика.

Рейтинг летних пляжей Подмосковья возглавил Белопесоцкий котлован в Ступине, где клиенты Tele2 скачали и отправили 20,7 терабайта данных. На втором месте оказался пляж на востоке региона: в обустроенной пляжной зоне в парке "Пехорка" в Балашихе отдыхающие скачали 19 терабайт трафика. Тройку лидеров замыкает самая северная площадка на берегу Волги – пляж на набережной имени Менделеева в Дубне. Общий объем потребленного трафика за два летних месяца здесь составляет 17 терабайт. На обустроенной зоне для пикника на озере Островное вблизи Воскресенска отдыхающие скачали 13 терабайт трафика, что поставило ее на четвертое место. На пятой строчке рейтинга оказалась самая близкая точка к МКАД – пляж на реке Синичка в Красногорске. В разгар сезона жители Москвы и ближайшего Подмосковья использовали здесь 7,5 терабайта data-трафика.

Купальный сезон в столице в этом году открыли 20 июня, когда вода в Москве-реке прогрелась до 20 градусов.

В летнее время столичные спасатели усиливают патрулирование водных объектов. В общей сложности в городе функционируют 24 поисково-спасательные станции, на которых работают свыше 330 спасателей на воде. Для патрулирования используются быстроходные спасательные катера.