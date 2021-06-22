В Роспотребнадзоре рассказали, чем опасен пляжный отдых

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Роман Васильев
Заразиться коронавирусом во время купания через воду нельзя, а вот отсутствие социальной дистанции на берегу может представлять угрозу. Об этом ТАСС рассказал ведущий эксперт Центра молекулярной диагностики CMD ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Михаил Лебедев.
"Подтверждений того, что возбудитель COVID-19, который передается от человека к человеку воздушно-капельным путем, может распространяться через воду, на сегодняшний день нет. Таким образом, вода из открытых водоемов не может считаться источником передачи новой коронавирусной инфекции", – отметил он.
Специалист уточнил, что в Роспотребнадзоре изучали пробы воды на наличие в них коронавируса, однако обнаружить его не удалось ни разу.
Лебедев уверен, что носить маски на пляже нет необходимости, при этом важно следить за соблюдением социальной дистанции и выбирать немноголюдные места.
"Пляжный отдых может представлять опасность, прежде всего, большим скоплением людей, отсутствием физического дистанцирования и пренебрежением к использованию средств индивидуальной защиты", – заявил эксперт.
Он добавил, что крайне высокий риск заразиться существует в зонах пляжной торговли, питания и около раздевалок. Также Лебедев напомнил о необходимости регулярно мыть руки с мылом, а при его отсутствии использовать антисептик.
Ранее россиянам рассказали, куда отправиться в отпуск вместо перегруженного юга. В списке вариантов – Азовское и Балтийское моря, Байкал, Ладожское и Телецкое озера.
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