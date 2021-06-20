Куда отправиться в отпуск вместо перегруженного юга: шесть вариантов отдыха на воде

Пляжи черноморских курортов России этим летом во всех смыслах перегреты. Летать за границу до сих пор, за редким исключением, сложно и муторно, поэтому россияне массово рванули в Сочи, Адлер и Крым, и побережье, без преувеличения, трещит по швам. В связи с тем, что спрос кратно превысил предложение, закономерно выросли и цены на проживание и развлечения, а сервис в лучшем случае остался прежним. Тем временем пляжи в России есть не только на Черном море. Рассказываем, куда можно поехать позагорать и искупаться и при этом не лежать на песке как сардины в банке.





Азовское море

Азовское море – самое мелкое в мире, так что прогревается до температуры парного молока уже к началу июня. Самый популярный курорт – Ейск, там самая развитая инфраструктура, при этом нет никаких промышленных предприятий и очень чистый воздух. Станица Должанская подходит для тех, кому хочется еще меньше людей вокруг и нравится серфинг. В станице Голубицкой – ракушечный пляж, в самом море моллюски с панцирем из фосфора, которые прикольно светятся в темноте, а неподалеку есть озеро с лечебной грязью. Песчаные пляжи на Азовском море есть в Тамани, там же рядом грязевые вулканы и целебные воды, но на уединенность в высокий сезон можно не рассчитывать.

Балтийское море

Самый крупный и известный курорт Калининградской области – Куршская коса. Это национальный парк, километры красивейших широких песчаных пляжей, а с 2000 года – строчка в списке ЮНЕСКО. По всему побережью построены отели и гостевые дома разной звездности, купаться можно как в море, так и в заливе. Учтите также, что разводить костры и ставить мангалы здесь запрещено, для шашлыков есть специально оборудованные площадки. То же касается охоты и сбора грибов и ягод – за это предусмотрен внушительный штраф. Неплохо и в Зеленоградске, там тоже песчаные пляжи, есть санатории с лечебными грязями. В Светлогорске все примерно то же самое (правда, песчаный пляж маленький и далековато), но еще есть минеральные источники и старинная немецкая архитектура. В поселке Янтарном – единственный в регионе пляж, отмеченный голубым флагом, там же есть Синявинское озеро с песчаным пляжем, прозрачной водой и пирсом.

Байкал

На Байкале в этом году туристов тоже немало, но все же не такие толпы, как на Черноморском побережье. Вода в самом глубоком озере на планете холодная, но чистая и прозрачная, вокруг горные хребты, сопки, скалы и прочая красота, а в самом озере – загадочный остров Ольхон, вокруг которого много легенд (местные обязательно расскажут).

Больше всего гостиниц в Слюдянке и Листвянке, там же, к слову, самый свежий омуль, которого тут же коптят. Санатории сосредоточены в Горячинске, Хакусах и Аршане. Из плюсов – уникальная и очень красивая природа, практически все лето солнечная, хоть и иногда ветреная погода, из минусов – перебои со связью, водой и электричеством, особенно вдали от популярных курортов: не везде есть где перекусить, выпить кофе или сходить в туалет.

Ладожское озеро

Ладожское озеро – еще одно прекрасное место, где можно искупаться, хотя вода там в течение всего лета довольно прохладная. Лучшие песчаные пляжи расположены на востоке озера, на севере – скалы и множество островков, а на юге – каменистые рифы. При желании можно прокатиться на лодке на остров Валаам (организацией экскурсий занимаются местные туристические компании), неплохие пляжи на острове Койонсаари, но лучшие все же на материке.

Еще одно прекрасное место в Карелии – озеро ледникового происхождения Сямозеро, в 70 километрах к югу от Петрозаводска. Оно неглубокое и потому не особо холодное, на побережье множество песчаных пляжей, в лесах – полно грибов и ягод, а в самом озере – рыбы. Базы отдыха и гостевые дома рассредоточены по всему берегу, но самая развитая цивилизация в поселке Кудама.

Баскунчак

В России есть свое собственное Мертвое море – озеро Баскунчак с очень соленой водой в Астраханской области, где добывается до 80% всей поваренной соли в стране. Насыщенный минералами воздух здесь считается целебным, поэтому на берегу много санаториев и несколько гостиниц. Вокруг озера – заповедная зона, где живет множество диких животных (опасных нет), а также есть грязевые источники с целебной глиной. Летом здесь очень жарко, так что стоит выбирать места поближе к цивилизации, где нет перебоев с пресной водой, а по дну озера лучше ходить в резиновой обуви.

Телецкое озеро

Телецкое озеро на Алтае – еще одна строчка в списке ЮНЕСКО. Большую часть берега занимают заповедные территории, туристическая инфраструктура лучше всего развита в окрестностях поселков Иогач и Артыбаш. Там неплохой выбор гостиниц, кафе, экскурсионных агентств. Вдали от поселков в основном кемпинги и с цивилизацией сложнее, но именно там находится самый длинный и широкий песчаный пляж на озере – на берегу залива Карагай.

