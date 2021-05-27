Ростуризм соберет жалобы на завышенные цены в отелях

В связи с закрытыми границами большинство привычных зарубежных курортов россиянам пока недоступны, и этим повышенным спросом не преминули воспользоваться владельцы отелей на российском юге. Туристы жалуются на неоправданно высокие цены в гостиницах и теперь могут сделать это официально. Ростуризм запустил специальную платформу, где можно оставить жалобу на завышенные цены не только на проживание в отеле, но также на авиабилеты, беспричинную отмену брони в отеле, на задержку рейса более чем на два часа и даже на экологию на курорте.



Российский турбизнес встретил весенне-летний сезон во всеоружии, однако не все предприниматели ведут себя добросовестно. По словам туроператоров, отели черноморского побережья в среднем подняли цены на 15%, что в целом в пределах нормы, учитывая высокий сезон. Однако в ряде мест цены взлетели намного выше. С одной стороны, это свободный рынок и коммерческое предприятие может устанавливать те цены, которые считает нужным, если есть соответствующий спрос. С другой стороны, Ростуризм и Роспотребнадзор считают, что верхний предел все же должен быть и существует "палка, которую не стоит перегибать".

Еще одна неприятная для туристов ситуация заключается в том, что отели начали в одностороннем порядке отменять уже существующие брони, чтобы продать их потом по более высокой цене. Здесь речь уже не идет о законах рынка, и ФАС вместе с Ростуризмом и Роспотребнадзором также считает такое поведение неправомерным.



Как работает платформа

Платформа для жалоб уже заработала на сайте штабтуризм.рф. Интерфейс простой и интуитивно понятный: выбираете категорию, заполняете личные данные. Затем пишете текст жалобы и прилагаете копии документов, доказывающие, что с вами обошлись несправедливо (не более 5 штук). Далее, особенно если таких, как вы, окажется много, к отелю будут применены санкции. Правда, какие именно, пока не уточняется. ФАС считает, что, учитывая законы свободного рынка, повлиять на стоимость проживания в отелях таким образом вряд ли получится, а вот отмена броней – это уже другая, более серьезная история.



История повторяется

Нечто подобное мы уже переживали во время мундиаля, когда цены на однокомнатные хрущевки в Медведкове доходили до 10 000 рублей в сутки и иностранные болельщики соглашались на эти цены, потому что альтернатив не было. И это несмотря на то, что еще в 2016 году правительство РФ установило максимально допустимую стоимость разных категорий номеров в гостиницах разной "звездности" и в разных регионах во время проведения ЧМ-2018. Таким образом, самое дорогое размещение, что логично, было в Москве и Санкт-Петербурге: не более 650 и 700 тысяч рублей соответственно, в Мордовии максимум был установлен в размере 26 400 рублей в сутки, а в Калининградской области – 57 тысяч рублей в сутки.

Фактически отследить цены оказалось невозможным, особенно в частном секторе, и в первую очередь потому, что по закону гостиницы не обязаны продавать свои номера через интернет.

По итогам ЧМ-2018 был составлен черный список из 41 гостиницы, которые установили чересчур высокие цены на проживание, однако были ли они фактически оштрафованы, неизвестно. По словам представителей Ростуризма, внесение в этот список грозит отелям в первую очередь имиджевыми потерями. Среди отличившихся лидирует один калининградский отель категории "без звезд", который умудрился завысить цены более чем на 5 000% и продать номер за 129 тысяч рублей в сутки при максимально допустимой по правилам цене 2 400 рублей в сутки. Пострадал ли при этом имидж гостиницы, неизвестно, но не исключено, что она по-прежнему живет, здравствует и принимает гостей по рыночным ценам.

ФАС в подобных ситуациях может применять санкции к отелям, если те занимают доминирующее положение на рынке или заключают антиконкурентные соглашения. В 2018 году у ФАС оснований для наказания гостиниц не нашлось.



Что происходит сегодня

Сейчас складывается похожая ситуация. Что касается имиджевых потерь, которыми грозится Роспотребнадзор, то гостиницы, отличившиеся во время мундиаля, они не особо взволновали. Не исключено, что такая же история сложится и в нынешней ситуации с российским югом.



ФАС в данный момент отслеживает динамику роста цен на проживание в отелях, учитывая сезонность, закрытие границ и в принципе особую ситуацию, связанную с пандемией. Однако пока никто не замечен в попытках монополизировать рынок, поэтому перепады цен в этом плане еще укладываются в рыночные показатели.

А вот отменять действующие брони, чтобы потом продать их кому-нибудь другому подороже – это уже очевидное нарушение прав потребителей. Роспотребнадзор уже составил письмо, в котором предупредил туроператоров о том, что за одностороннюю отмену брони для дальнейшей перепродажи по завышенной цене их будут штрафовать.

