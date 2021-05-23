Заходите, открыто: куда поехать за границу летом 2021

Границы потихоньку начинают открываться, и поездки за рубеж становятся все более осязаемыми и реальными. Рассказываем, куда можно поехать за границу этим летом и что нас там ждет.





Кипр

Въехать на Кипр российские туристы могут по двум отрицательным ПЦР-тестам: один делается не более чем за 72 часа до вылета, а второй сразу в аэропорту по прилете на Кипр. Детей до 12 лет это не касается, им тесты не нужны. Если вы вакцинированы Sputnik V, тесты делать необязательно, нужно только загрузить копию сертификата о вакцинации на английском языке на сайт CyprusFlightPass. Там же необходимо заполнить специальную форму (это касается всех, а не только вакцинированных). Без этого документа на борт не допустят или (если все же удастся проникнуть) в аэропорту оштрафуют на 300 евро.



Важный момент: некоторые авиакомпании требуют результаты ПЦР-тестов вне зависимости от вакцинации, это лучше уточнить у них заранее. Про-виза оформляется на сайте консульства онлайн, как и в доковидные времена.

Самоизоляцию на Кипре соблюдать не нужно, но маску носить придется во всех закрытых помещениях и общественных местах на открытом воздухе. Пляжи и бассейны к ним не относятся – там можно без маски. Гулять по ночам тоже не получится – с 00:00 до 05:00 все перемещения по острову запрещены как для местных, так и для туристов.

Цены на туры в июле на неделю в Пафос начинаются от 69 300 рублей на двоих, перелет включен.





Греция

Греция – первая страна из Шенгенской зоны, которая открыла границы для российских туристов и начала выдавать визы. Въездные документы выдаются в греческом визовом центре в штатном режиме. Чтобы попасть в страну, также нужно будет заполнить форму Passenger Locator Form на сайте travel.gov.gr, после чего на почту придет письмо с кодом, который нужно будет предъявить на границе. Кроме того, нужно иметь отрицательный ПЦР-тест, сделанный не ранее чем за 72 часа до прибытия, справку о наличии антител (ее нужно получить за 24 часа до вылета) или сертификат о вакцинации Sputnik V.



Карантин соблюдать не нужно, кафе и рестораны открыты (правда, только до 23:00, больше шестерых за столом не собираться).

Цены на туры в июле на неделю на Крит начинаются от 52 000 рублей на двоих, перелет включен.





Мальдивы

Лето на Мальдивских островах не считается лучшим сезоном для отдыха – в это время идут тропические ливни, однако там круглый год жарко, солнечно (дожди хоть и мощные, но кратковременные), красиво, так что почему бы и нет.

Для въезда в это райское место потребуется отрицательный ПЦР-тест на английском языке, сделанный не ранее чем за 96 часов до вылета (детей до 1 года это не касается), а за 24 часа нужно заполнить специальную декларацию на сайте, получить там личный QR-код и предъявить его на границе. Та же процедура выполняется на обратном пути.

Если сотруднику паспортного контроля покажется, что у вас есть признаки ОРВИ, то нужно будет сделать еще один тест за свой счет (100 долларов). Пока не будут готовы результаты, придется посидеть на карантине в отеле. Виза для поездок до 30 дней не требуется, особых ограничений на островах тоже нет: соблюдать социальную дистанцию, спа-центры и рестораны могут ограничивать количество одновременно находящихся там людей, поэтому бронировать места по возможности стоит заранее. Только в районе Большого Мале с 6 мая действует комендантский час с 21:00 до 04:00.

Цены на туры в июле на неделю начинаются от 116 800 рублей на двоих, перелет включен.





ОАЭ

В Арабские Эмираты российские туристы довольно свободно летают еще с сентября 2020 года. Летом тоже можно, однако имейте в виду, что в это время там стоит лютая жара – до +45 градусов.

Требования к въезду стандартные: за 72 часа до вылета сдать ПЦР-тест (результат должен быть на английском), заполнить декларацию на сайте и скачать на телефон приложение COVID19 – DXB Smart App. По прилете нужно будет сдать еще один тест (это бесплатно), результаты которого появятся в приложении в течение 12 часов, в некоторых случаях – до 48 часов. До получения результатов придется посидеть в отеле на мини-карантине.

Ограничения на территории страны продолжают действовать: маски носить обязательно, за отсутствие – штраф – 3 000 дирхемов (примерно 60 тысяч рублей), торговые центры, пляжи, рестораны и парки разрешено заполнять лишь частично (точные цифры зависят от конкретного эмирата).

Цены на туры в июле в Дубай на неделю начинаются от 58 100 рублей на двоих, перелет включен.





Болгария

Болгария тоже открыла туристический сезон и готова принять на свои пляжи россиян. Для въезда в страну нужно предъявить отрицательный ПЦР-тест, сделанный не ранее чем 72 часа до прилета, тест на антитела ("срок годности" – не более 48 часов) или сертификат о вакцинации Sputnik V, сделанный не ранее чем за 14 дней до вылета. Еще один документ, разрешающий въезд в Болгарию, – справка о перенесенном ранее коронавирусе.

Для въезда в страну также необходима виза, ее можно оформить в визовых центрах, которые возобновили свою работу 5 мая.

Режим чрезвычайной ситуации пока сохраняется до конца мая, однако уже открыты летние веранды ресторанов, а бассейны, музеи и кинотеатры принимают гостей с 30%-ной загрузкой.

Цены на туры в июле на неделю в Несебыр начинаются от 50 000 рублей на двоих, перелет включен.

