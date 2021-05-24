Эксперты рассказали, будут ли дешеветь билеты на летние полеты за границу

С 25 мая Россия возобновляет авиасообщение еще с пятью странами: Исландией, Мальтой, Мексикой, Португалией и Саудовской Аравией. Однако на фоне ситуации с коронавирусом авиакомпании ощутимо скорректировали цены на популярные зарубежные направления. Например, чтобы отдохнуть вдвоем на Кубе в июне, туристам нужно потратить около 200 тысяч рублей только на дорогу. Подобная ситуация сложилась и с другими популярными местами для отдыха. Разбираемся, будут ли дешеветь авиабилеты с открытием новых стран и можно ли выгодно слетать за рубеж.



Цены выше крыши

Стоимость авиабилетов на летний отдых за рубежом, по данным популярных у туристов агрегаторов, больно бьет по карману. В частности, самые дешевые билеты в Грецию можно купить по цене более 150 тысяч рублей. Такие расценки указаны на прямой перелет в июне на двоих человек вместе с обратной дорогой. Можно найти и более выгодное предложение, однако сам полет со всеми пересадками займет более суток.

Чтобы улететь на солнечную Кубу, также придется раскошелиться. Самый доступный прямой перелет на Остров свободы обойдется в 200 тысяч рублей при покупке билетов на двух человек. Такие же высокие ценники держатся и на другие популярные направления – Черногория (от 143 тысячи), Кипр (от 90 тысяч).

Главный редактор сайта avia.ru Роман Гусаров пояснил Москве 24, что цены на зарубежные полеты повысились из-за большого спроса на летний период и небольшого количества рейсов.

"Заграничные направления открыты, но в урезанном формате. Пока летает лишь небольшое количество рейсов с большими ценами для пассажиров", – отметил эксперт.

Однако, по его словам, после открытия новых направлений для отдыха и увеличения количества регулярных перелетов цены могут быть скорректированы.





Роман Гусаров главный редактор сайта avia.ru Скорее всего, авиакомпании будут снижать цены для туристов среднего класса, потому что им нужно забивать самолеты. Сейчас около 30% авиалайнеров просто простаивает.

Эксперт посоветовал тем, кто точно хочет улететь за границу и готов не экономить на билетах, покупать их уже сейчас. Остальным туристам стоит отслеживать цены и информацию об открытии новых направлений, подчеркнул Гусаров.

"Тем, кто не может себе позволить такой дорогой отдых, лучше оперативно отслеживать ситуацию на зарубежных курортах. Ведь как открыли направление, так его могут и быстро закрыть, как произошло с той же Турцией", – заключил он.

Туром дешевле?

Вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР) Дмитрий Горин также рассказал Москве 24, что сейчас главная проблема – в недостаточном количестве рейсов по основным направлениям.

"Например, в Грецию отправляются всего четыре рейса в неделю при гораздо большем спросе. При всем этом Греция отменила квоты по въезду, ставит шенгенскую визу, там открылись гостиницы, никаких ограничений нет, нас принимают с ПЦР-тестом или с сертификатом о вакцинации. Такая же ситуация во всех популярных странах", – пояснил собеседник Москвы 24.





Дмитрий Горин вице-президент АТОР Сейчас сложилась беспрецедентная ситуация, когда все массовые направления ограничены. Временно ограничена Турция, не открыт полностью Египет, нет должного сообщения с Кипром, Хорватией, Болгарией, Черногорией и Тунисом. В этой ситуации из 36 открытых стран чисто туристические остались ОАЭ, Мальдивы, Сейшелы, Армения и Сербия.

По его мнению, пока не будут отменены квоты на количество рейсов, цены на билеты останутся очень высокими. Однако немного сэкономить позволит покупка турпакетов, пояснил Горин. Например, на Кубу при покупке тура цена на билеты может оказаться меньше, чем при приобретении отдельно, но это правило распространяется именно на туристические направления, заключил эксперт.