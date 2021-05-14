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Эксперты назвали лучшие месяцы для летнего отпуска в зависимости от предпочтений

На море или в поход: в какие летние месяцы лучше брать отпуск
туризм общество

В Гидрометцентре России спрогнозировали, когда на отечественных курортах наступит купальный сезон. Считается, что он стартует после того, как вода прогревается до +22 градусов и выше. Разбираемся, в какой месяц и куда лучше всего отправиться в отпуск, а также какому досугу отдать предпочтение.

Фото: depositphotos/nikolpetr

Близится сезон

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал, когда на отечественных курортах наступит купальный сезон. По его словам, в Краснодарском крае это происходит со второй половины июня, а в Крыму – чуть позднее.

"Моя позиция такова: купальный сезон начинается тогда, когда можно детей отпускать в воду морскую. Врачи говорят, что купальный сезон наступает тогда, когда вода прогревается до 22 градусов тепла и выше", – сказал он.

Обычно до такой температуры в Сочи вода прогревается в конце июня – начале июля. Самое раннее – это вторая половина июня. В Крыму он (купальный сезон. – Прим. ред.) начинается примерно на десять дней позже.
Роман Вильфанд
научный руководитель Гидрометцентра России

Синоптик добавил, что к 10–15 июня вода в Сочи, как правило, прогревается до 20–21 градуса, а в Крыму такой температуры она достигает к 15–20 июня. На данный момент температура воды в Феодосии находится на отметке в 10 градусов тепла, Алуште – 13, Сочи и Евпатории – 12 градусов.

При этом в Ялте, Анапе, Туапсе и Геленджике температура воды уже достигла отметки в +14 градусов, а в Бердянске и Ейске – 15 градусов тепла, подытожил Вильфанд.

Фото: depositphotos/muhor

Оттолкнуться от желаемых впечатлений

Традиционно особой популярностью у россиян летом пользуются отечественные морские курорты, заявила в беседе с Москвой 24 исполнительный директор Альянса туристических агентств Наталия Осипова. По мнению эксперта, это связано с тем, что в России довольно короткое лето, поэтому люди стараются урвать время, чтобы позагорать и поплавать.

"Июль и август в принципе считаются очень жаркими на южных курортах везде. Я бы даже сказала про август, что первая его половина. Конечно, самый жаркий месяц – июль, но иногда и в июне на курортах в Ставропольском и Краснодарском краях, в Крыму бывает очень жарко. Сезон на сезон не приходится", – объяснила эксперт.

В свою очередь, руководитель комитета по внутреннему туризму Ассоциации туроператоров России (АТОР) Илья Уманский порекомендовал при выборе месяца для отпуска и места отдыха отталкиваться от того, какие впечатления хочется получить.

"Например, для любителей активного отдыха, в том числе походов, подходит начало лета, когда нет жары", – объяснил эксперт, добавив, что в большей степени это касается юга страны: Крыма и Краснодарского края.

Вместе с тем, по словам Осиповой, отправляться в горные походы можно в любое время года, однако наиболее комфортный вариант, помимо начала лета, – конец августа и сентябрь. В этот период, как правило, нет такой жары, как в июле, указала она.

Фото: depositphotos/gkordus

Если же отправляться в отпуск с оздоровительными целями, то можно отдать предпочтение Кавказским Минеральным Водам (Ставропольский край), добавил представитель АТОР. "Если это природные красоты, я бы напомнил про Байкал, Алтай", – сказал Уманский.

Если мы говорим о жителях Московского региона, то у нас и вокруг Москвы много замечательных направлений. Это и Тверская область, Валдай чуть дальше – уникальные места на воде, это и Волга – там тоже расположено много замечательных мест и курортов.
Илья Уманский
руководитель комитета по внутреннему туризму АТОР

В свою очередь, Осипова добавила, что поездки в Крым чаще всего сопровождаются различными экскурсионными программами, поэтому, если есть желание посмотреть достопримечательности, на полуостров лучше всего отправляться в мае или начале июня, а уже потом осенью – с сентября по ноябрь. "Тогда не жарко и люди спокойно переносят длительные переезды с одного объекта на другой", – пояснила она.

Не стоит забывать и про Карелию: ее красотами и тишиной можно наслаждаться с начала июня, порекомендовал Уманский.

Оба эксперта сошлись во мнении, что июль и август – идеальные месяцы для отдыха на море, однако здесь важно понимать, с кем отправляешься в путешествие. "Есть курорты наиболее приспособленные для отдыха с маленькими детьми. Это курорты, имеющие песчаные пляжи: Анапа, Евпатория и Феодосия", – привел пример Уманский.

Если вы едете в компании с людьми старшего поколения, наверное, в меньшей степени подходящий климат в Сочи, потому что летом на фоне высокой температуры наблюдается высокая влажность, которая тяжело переносится. Для такой группы людей я бы порекомендовал Крым – там сухой воздух. Климатическая зона Крыма наиболее приближена к лазурному берегу Франции.
Илья Уманский
руководитель комитета по внутреннему туризму АТОР

Золотая середина между влажным климатом Сочи и идеальным крымским – Геленджик и Анапа, они тоже благоприятны для отдыха летом, подытожил Уманский.

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