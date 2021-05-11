Синоптик рассказала, как долго в Москве продлится теплая погода

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко
Главный специалист столичного Метеобюро Татьяна Позднякова рассказала Москве 24, как долго в столице продержится теплая погода.
Ранее ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец заявил, что 10 мая в Москве наступила новая климатическая эпоха. По прогнозам синоптика, в конце мая и летом в столичном регионе будет сохраняться умеренно теплая погода. Суровых засух и обильных дождей также не ожидается, добавил Тишковец.
Позднякова отметила, что столица уверенно движется к лету. По ее словам, резких похолоданий в ближайшей перспективе ждать точно не стоит.
"Насколько долго удержится такая погода, пока сказать нельзя. Во всяком случае, резких понижений температуры,по долгосрочным прогнозам, не ожидается", – указывает Позднякова.
При этом, по ее словам, до 23 мая включительно пониженный фон атмосферного давления в столице будет способствовать развитию мощной кучевой дождевой облачности.
"Это значит, что в Москве могут быть ливневые дожди. Скорее всего, в отдельные дни с грозами. Такие дожди будут собираться в основном во второй половине дня и носить локальный и кратковременный характер. Где-то они пройдут, где-то их не будет. То есть не так, как 8 мая, когда лило на всей территории Москвы и области", – отметила собеседница Москвы 24.
Позднякова заявила, что во время гроз не исключены усиления ветра. Однако порывов больше 15 метров в секунду в ближайшее время не прогнозируется, подчеркнула главный специалист Метеобюро Москвы.
Она добавила, что к середине недели в Москве ожидается понижение атмосферного давления. Такой фон сохранится до следующих выходных. Эти условия станут неблагоприятными для самочувствия метеозависимых горожан, предупреждает Позднякова.
Ранее научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд сообщил, что на текущей неделе в центре Европейской России ожидается температура воздуха выше нормы. По его словам, позднее аномальное тепло придет в Приволжский федеральный округ, на Урал и в Сибирь.
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