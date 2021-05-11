Синоптик назвал погодные условия в Москве соответствующими для отключения отопления

Фото: Москва 24/Роман Балаев
Погодные условия в Москве соответствуют условиям для отключения отопления. Об этом заявил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд в беседе с РИА Новости.
Специалист заявил, что среднесуточная температура на текущей неделе в столице будет существенно выше 8 градусов тепла.
"Есть правило – если среднесуточная температура выше 8 градусов, то отопление можно отключать", – объяснил Вильфанд.
Метеоролог сообщил, что на этой неделе в городе ожидается среднесуточная температура в пределах +15 градусов.
"Можно уже вполне прекращать отопление", – подчеркнул Вильфанд.
Он допустил, что в Москву могут вернуться холода. При этом понижения температуры будут иметь кратковременный характер.
Отключать отопление в Москве начали 10 мая. Сообщалось, что процедура продлится до пяти дней. После этого начнутся мероприятия по подготовке тепловых сетей к следующему осенне-зимнему периоду.
Москвичи могут узнать график отключения горячей воды через специальный информационный сервис. Он размещен на портале mos.ru, в мобильном приложении "Моя Москва" и на сайтах moek.ru и online.moek.ru.
В столице начнут отключать отопление 10 мая
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