Отключать горячую воду в Москве начнут с 11 мая

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко
Плановые отключения горячей воды, связанные с мероприятиями по подготовке к новому отопительному сезону, начнутся в столице с 11 мая, сообщил заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.
Он напомнил, что ежегодно плановые отключения горячей воды проводятся после окончания отопительного сезона и в рамках подготовки к новому.
"Это необходимая мера для качественного проведения гидравлических испытаний, которые позволяют выявить возможные ненадежные участки тепловых сетей и своевременно принять меры по их ликвидации", – сказал Бирюков.
По его словам, все профилактические работы на системах горячего водоснабжения в городе завершатся до 1 сентября. За это время выполнят гидравлические испытания на более 16 тысячах километров сетей.
Бирюков напомнил, что срок отключения горячей воды не превышает 10 дней. Раньше отключения длились 20 и более дней.
Он подчеркнул, что совсем не отключать горячую воду нельзя, поскольку в любой системе для ее качественного функционирования необходимо периодически проводить плановые профилактические мероприятия.
Ранее сообщалось о завершении отопительного сезона в столице. Специалисты комплекса городского хозяйства уже начали готовить к этому системы теплоснабжения. По словам Бирюкова, на тепловых пунктах, 24 насосно-перекачивающих станциях, районных и квартальных тепловых станциях сейчас проводятся регламентные работы.
Отключение отопления в столице может занимать до пяти дней, так как проводится в несколько этапов. Сначала перестанут подавать тепло на промышленные и административные объекты, а затем – в дома, школы, детские сады и лечебные учреждения.
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