Отопительный сезон в столице завершат за пять дней

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Отопительный сезон в столице завершается. Специалисты комплекса городского хозяйства уже начали готовить к этому системы теплоснабжения. Об этом сообщается на официальном портале мэра и правительства Москвы.

По словам заместителя мэра города по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петра Бирюкова, на тепловых пунктах, 24 насосно-перекачивающих станциях, районных и квартальных тепловых станциях сейчас проводятся регламентные работы.

"Согласно федеральному законодательству, решение об окончании отопительного периода принимается, когда в течение пяти дней среднесуточная температура воздуха сохраняется на уровне выше восьми градусов", – пояснил заммэра.

Отключение отопления в столице может занимать до пяти дней, так как проводится в несколько этапов. Сначала перестанут подавать тепло на промышленные и административные объекты, а затем – в дома, школы, детские сады и лечебные учреждения.

После этого специалисты начнут готовить сети к следующему осенне-зимнему периоду. Также сотрудники комплекса городского хозяйства проведут гидравлические испытания на 16 тысячах километров тепловых магистралей и при необходимости отремонтируют отдельные участки.

Ранее Бирюков сообщал, что отопление в городе в текущем году будут отключать в мае. В прошлом году из-за самоизоляции горячую воду начали отключать только в июле.