Названы сроки отключения отопления в Москве

Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков рассказал, что отопление в городе в текущем году отключат в мае.
По его словам, это произойдет, когда на улице в течение пяти суток установится температура выше восьми градусов.
В интервью "Российской газете" Бирюков напомнил, что в прошлом году из-за самоизоляции горячую воду начали отключать только в июле.
Говоря о подготовке города к новому зимнему сезону, вице-мэр добавил, что в этом году все необходимые работы будут проведены к 1 сентября.
Также Бирюков указал, что до 1 мая в Москве будет проходить уборка и благоустройства городских территорий после зимы, а 24 апреля состоится общегородской субботник.
Это традиционная акция, в которой принимают участие школьники, студенты, работники предприятий и сотрудники жилищно-коммунальной сферы.
"Мы полагаем, что санитарно-эпидемиологическая ситуация и дальше будет развиваться благоприятно, как сейчас, и можно будет провести субботник с участием горожан", – сказал Бирюков.
Ранее Бирюков сообщил, что столичные дороги после зимы помоют специальным шампунем. Средство помогает удалить мазутные, масляные пятна и другие загрязнения.
Горячую воду в московских квартирах начнут отключать во второй декаде мая
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