Названы сроки отключения отопления в Москве

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков рассказал, что отопление в городе в текущем году отключат в мае.

По его словам, это произойдет, когда на улице в течение пяти суток установится температура выше восьми градусов.

В интервью "Российской газете" Бирюков напомнил, что в прошлом году из-за самоизоляции горячую воду начали отключать только в июле.

Говоря о подготовке города к новому зимнему сезону, вице-мэр добавил, что в этом году все необходимые работы будут проведены к 1 сентября.

Также Бирюков указал, что до 1 мая в Москве будет проходить уборка и благоустройства городских территорий после зимы, а 24 апреля состоится общегородской субботник.

Это традиционная акция, в которой принимают участие школьники, студенты, работники предприятий и сотрудники жилищно-коммунальной сферы.

"Мы полагаем, что санитарно-эпидемиологическая ситуация и дальше будет развиваться благоприятно, как сейчас, и можно будет провести субботник с участием горожан", – сказал Бирюков.

Ранее Бирюков сообщил, что столичные дороги после зимы помоют специальным шампунем. Средство помогает удалить мазутные, масляные пятна и другие загрязнения.