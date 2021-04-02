Московские дороги промоют специальным шампунем

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Первая в этом году промывка дорог с шампунем пройдет в столице 3 апреля, сообщил заммэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.

Он напомнил, что промывка дорог со специальным шампунем традиционно проводится весной и осенью. Средство помогает удалить мазутные, масляные пятна и другие загрязнения, которые не смываются обычной водой.

Всего в апреле планируется провести четыре таких мероприятия. Как подчеркнули на портале мэра и правительства Москвы, в городе почистят все асфальтобетонные и плиточные покрытия дорог, расположенные рядом с ними парковки, тротуары и дворы.

Затем дороги промоют обычной водой. В недоступных для техники местах работы вручную будут проводить бригады работников коммунальных служб. Специальное моющее средство безопасно – оно полностью разлагается в почве, не содержит кислот и щелочей.

Месячник по благоустройству стартовал в Москве 1 апреля. Запланированы масштабные работы, чтобы за короткое время привести в порядок все городские объекты после осенне-зимнего периода. В планах комплекса работы по озеленению, обновлению дорожной разметки, старт мероприятий по текущему ремонту дорог.

Город начали приводить в порядок еще в начале марта. Тогда стартовала вывозка остатков снега, очистка дворовых территорий и локальный ремонт дорог, промывка тоннелей, мостов, путепроводов, памятников и фонтанов.

В рамках месячника по благоустройству общегородской субботник пройдет в столице 24 апреля.

Принять участие в субботнике смогут все желающие. Горожанам выдадут необходимый инвентарь для уборки мусора и прошлогодней листвы, а также для обустройства цветочных клумб и высадки деревьев и кустарников. Информацию о пунктах выдачи инвентаря опубликуют на сайтах префектур и районных управ.

В прошлом году по распоряжению Сергея Собянина были отменены субботники, намеченные на 11 и 25 апреля, из-за распространения коронавируса. Сообщалось, что все необходимые мероприятия по уборке города были выполнены силами сотрудников коммунальных служб.