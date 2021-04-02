Московские дороги промоют специальным шампунем

07:23
Фото: Москва 24/Никита Симонов
Первая в этом году промывка дорог с шампунем пройдет в столице 3 апреля, сообщил заммэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.
Он напомнил, что промывка дорог со специальным шампунем традиционно проводится весной и осенью. Средство помогает удалить мазутные, масляные пятна и другие загрязнения, которые не смываются обычной водой.
Всего в апреле планируется провести четыре таких мероприятия. Как подчеркнули на портале мэра и правительства Москвы, в городе почистят все асфальтобетонные и плиточные покрытия дорог, расположенные рядом с ними парковки, тротуары и дворы.
Затем дороги промоют обычной водой. В недоступных для техники местах работы вручную будут проводить бригады работников коммунальных служб. Специальное моющее средство безопасно – оно полностью разлагается в почве, не содержит кислот и щелочей.
Месячник по благоустройству стартовал в Москве 1 апреля. Запланированы масштабные работы, чтобы за короткое время привести в порядок все городские объекты после осенне-зимнего периода. В планах комплекса работы по озеленению, обновлению дорожной разметки, старт мероприятий по текущему ремонту дорог.
Город начали приводить в порядок еще в начале марта. Тогда стартовала вывозка остатков снега, очистка дворовых территорий и локальный ремонт дорог, промывка тоннелей, мостов, путепроводов, памятников и фонтанов.
В рамках месячника по благоустройству общегородской субботник пройдет в столице 24 апреля.
Принять участие в субботнике смогут все желающие. Горожанам выдадут необходимый инвентарь для уборки мусора и прошлогодней листвы, а также для обустройства цветочных клумб и высадки деревьев и кустарников. Информацию о пунктах выдачи инвентаря опубликуют на сайтах префектур и районных управ.
В прошлом году по распоряжению Сергея Собянина были отменены субботники, намеченные на 11 и 25 апреля, из-за распространения коронавируса. Сообщалось, что все необходимые мероприятия по уборке города были выполнены силами сотрудников коммунальных служб.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: