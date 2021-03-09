Собянин: общегородской субботник пройдет в столице 24 апреля

15:41
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Донат Сорокин
Общегородской субботник пройдет 24 апреля. Об этом сообщила пресс-служба мэра и правительства города по итогам заседания президиума правительства Москвы.
"Месячник по уборке и благоустройству территории пройдет в Москве с 1 по 30 апреля. Традиционный общегородской субботник запланирован на 24 апреля. Распоряжение по данному вопросу подписал Сергей Собянин", – говорится в сообщении.
Принять участие в субботнике могут все желающие. Горожанам выдадут необходимый инвентарь для уборки мусора и прошлогодней листвы, а также для обустройства цветочных клумб и высадки деревьев и кустарников. Информацию о пунктах выдачи инвентаря опубликуют на сайтах префектур и районных управ.
"Там же можно будет узнать контакты ответственных за организацию работ. Для организации и проведения работ создан Городской штаб под руководством заместителя мэра Москвы Петра Бирюкова", – подчеркнули в пресс-службе.
В прошлом году по распоряжению Собянина были отменены субботники, намеченные на 11 и 25 апреля, из-за распространения коронавируса. Сообщалось, что все необходимые мероприятия по уборке города были выполнены силами сотрудников коммунальных служб.
Впервые жители города совместно вышли на уборку в апреле 1919 года. Это произошло на станции Москва-Сортировочная Казанской железной дороги.
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