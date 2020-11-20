Более 2000 платформ ЦППК регулярно очищают от снега и наледи

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

ЦППК следит за изменениями погодных условий и своевременно проводит уборку более двух тысяч остановочных пунктов, сообщает пресс-служба компании.

Снег убирают с платформ и на сходах с них. Также сотрудники компании обрабатывают платформы противогололедным материалом.

В ЦППК напомнили, что в общественном транспорте обязательно ношение масок и перчаток. Приобрести их можно в билетных кассах и у кассиров-контролеров.

Ранее в столице коммунальные службы приступили к противогололедной обработке мостов, тоннелей, набережных, эстакад, путепроводов, крутых подъемов и спусков, а также площадок торможения на остановках общественного транспорта.

На отдельных участках МКАД и в ТиНАО организовано дежурство тягачей. Проводится обработка противогололедными материалами тротуаров и дворовых территорий.

В пресс-службе комплекса городского хозяйства в связи со снегопадом рекомендовали жителям быть внимательнее на улице и соблюдать правила личной безопасности, не укрываться от непогоды под деревьями и не парковать под ними автомобили.

Водителям следует быть предельно аккуратными на дороге, соблюдать скоростной режим и дистанцию, добавили в пресс-службе.