Москвичей предупредили о метели в пятницу

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

МЧС предупреждает москвичей о сильной гололедице и ветре до 19 метров в секунду в пятницу утром. Также синоптики обещают москвичам снег и слабую метель в вечерние часы, сообщает центр погоды "Фобос".

Согласно прогнозам, столбики термометров днем покажут около нуля градусов.

По словам ведущего сотрудника центра Александра Синенкова, в течение дня будет облачно. Осадки придут во второй половине дня.

Специалист уточнил, что выпадет примерно два сантиметра снега. Юго-западный ветер будет дуть со скоростью 5–10 метров в секунду, он будет порывистым.

Атмосферное давление будет повышаться и составит 750 миллиметров ртутного столба, что выше нормы.

В связи с непогодой рекомендуется по возможности отказаться от поездок на личном транспорте, а, находясь за рулем, соблюдать скоростной режим и дистанцию.

Москвичей ранее предупредили о повторении ледяных дождей. Они могут продолжаться несколько дней подряд.

В Росгидромете рассказали, что к вечеру пятницы в Москве также может образоваться гололедица. Кроме того, по словам синоптиков, в столице ожидается возникновение трехсантиметрового снежного покрова 20 ноября. Сообщалось, что в выходные он может вырасти до шести сантиметров. Синоптики отметили, что метеорологическая зима в столице объявилась на неделю позже обычного – 16 ноября.

Что касается более глобальных прогнозов, то специалисты ожидают аномальное тепло в декабре по всей территории России. Сообщалось, что первый месяц зимы будет теплее обычного на 2–3 градуса.