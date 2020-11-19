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Общество

14:38

Синоптики рассказали, когда Москву занесет снегом

общество погода

Фото: портал мэра и правительства Москвы

В предстоящую пятницу в Москве ожидается до 3 сантиметров снега, а в выходные синоптики обещают снежный покров до 6 сантиметров, пишет РИА Новости.

По словам ведущего специалиста центра погоды "Фобос" Евгения Тишковца, в столицу метеорологическая зима пришла на неделю позже обычного – 16 ноября.

"Снег же начнет покрывать землю на 8 дней раньше положенного. К вечеру пятницы появится 2–3 сантиметра покрова, а в выходные он достигнет 5-6 сантиметров", – пояснил специалист.

Синоптик также добавил, что в ночь на воскресенье температура воздуха опустится до минус 3–5 градусов, а днем до нуля – минус 2.

Ранее синоптики пообещали россиянам аномально теплый декабрь. По словам специалистов, первый месяц зимы будет теплее обычного в среднем на 2–3 градуса. При этом количество осадков сохранится в пределах нормы.

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