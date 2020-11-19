Синоптики пообещали россиянам аномально теплый декабрь

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Аномально теплый декабрь пообещали синоптики жителям России. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на эксперта центра "Фобос" Евгения Тишковца.

По словам специалиста, первый месяц зимы будет теплее обычного в среднем на 2–3 градуса. При этом количество осадков, отмечает Тишковец, сохранится в пределах нормы.

"Тем не менее, можно рассчитывать на вполне комфортное и мягкое начало зимы с умеренными сугробами", – добавил эксперт.

Ранее синоптик рассказала, когда в Москве исчезнет гололед. По словам эксперта, образовавшаяся в результате ледяного дождя гололедица исчезнет к утру пятницы, 20 ноября.