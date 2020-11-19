Синоптик рассказала, когда в Москве исчезнет гололед

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Гололед на улицах и дорогах Москвы, образовавшийся в результате ледяного дождя, исчезнет к утру пятницы, 20 ноября. Об этом сообщает РИА Новости.

По словам главного специалиста Московского метеобюро Татьяны Поздняковой, в столице установилась положительная температура, которая дополнится усилением ветра.

"За счет этого лед будет истончаться и испаряться за счет положительной температуры и скорости ветра. Можно рассчитывать, что к завтрашнему утру от этой ледяной корки ничего не останется", – заявила эксперт.

Накануне в Москве прошел ледяной дождь, который спровоцировал гололед. Водителей, которые не поменяли летнюю резину на подходящую по сезону, попросили не выезжать на дороги, чтобы избежать аварийных ситуаций.

